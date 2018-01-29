В «Сити-центр» у посетителя неизвестный злоумышленник украл мобильный телефон. Разыскиваются возможные очевидцы

В ночь на 21 января в бильярдной развлекательного комплекса «Сити центр» у одного из посетителей злоумышленник украл мобильный телефон. Спустя пару дней мобильный на вахту вернула неизвестная девушка. В связи с расследованием преступления устанавливается ее личность, а также личности парней, которых вы видите на своих экранах. Если вы узнали кого-либо, просьба позвонить по телефону 8-033-615-45-63.