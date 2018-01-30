В Мозырском РОВД наградили мозырянина, который, став свидетелем преступления, не остался равнодушен. Стимулирование гражданской активности – это часть профилактической работы.

Оперативная сводка, планирование работы, в целом, рабочие нюансы, которые не предназначены для посторонних. На нынешней планерке мозырских милиционеров один из участников мероприятия в гражданке. Евгений Гребенников не сотрудник внутренних органов, он просто мозырянин, который не остался равнодушным, став свидетелем правонарушения и помог задержать преступников.

Двое нетрезвых хулиганов устроили пляски на чужом авто, повредили крышу и капот. Ущерб – почти 1 350 белорусских рублей. В отношении мозырян, один из которых несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело. В Мозырском отделе милиции уже стало традицией поощрять граждан с активной позицией. Только совместными усилиями можно сделать город комфортным и безопасным.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.