В Мозыре прошел зональный этап интеллектуальной игры брейн- ринг «За безопасность». Юные спасатели со всего Полесского куста соревновались, кто лучше и быстрее ответит на каверзные вопросы ведущих.

Какое наказание ожидало поджигателя согласно статуту ВКЛ, что делали суеверные люди, если во время пиров заходила речь о пожарах, интервалы между подземными толчками во время землетрясения и многие другие интересные и каверзные вопросы ожидали участников зонального этапа интеллектуальной игры брейн-ринг «За безопасность». Общая эрудиция, логика, сообразительность и скорость реакции. В игре, где счет идет на секунды, именно сочетание всех этих составляющих приведет к победе. Юные спасатели со всего Полесского куста к интеллектуальному мероприятию готовились заблаговременно.

Интеллектуальная игра брейн-ринг «За безопасность» – это уже традиция МЧС. Школьники из различных городов, объединенные одной целью – собственной безопасностью и безопасностью тех, кто рядом, знакомятся, общаются, обмениваются опытом и полезными знаниями. Минуты концентрации внимания, напряженной борьбы и традиционный игровой финал –

объявление победителей. Команда юных спасателей пожарных из Мозыря будут сражаться на областных состязаниях.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.