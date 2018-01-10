В Мозыре брат избил родную сестру. У пострадавшей разрыв селезенки. Следователи возбудили уголовное дело

Конфликт в одной из мозырских семей едва не закончился трагически. Банальная словесная ссора между родственниками переросла в рукоприкладство. 30-летний мозырянин ногами стал избивать свою старшую сестру. На этом бы конфликт и закончился. Но спустя 5 дней женщине стало плохо. Она обратилась в больницу. Медики диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Потребовалась срочная операция. По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Кстати, сестра простила своего брата и зла на него не держит. Несмотря на это, ему придется отвечать по закону.