В искусственном водоеме неподалеку от Криничного под лед провалился подросток.

В Мозырском районе 13-летний школьник провалился под лед и погиб. Эта печальная новость пришла 12 января. Около половины шестого вечера спасатели получили сообщение, что в искусственном водоеме неподалеку от поселка Криничный под лед провалился подросток. Они незамедлительно прибыли на место происшествия. Мальчика достали из воды, однако помочь ему ничем не смогли – он был мертв.

В Криничанской школе траур. Педагоги и дети до сих пор не могут прийти в себя. В минувшую пятницу здешний ученик 8 класса – 13 летний мальчик – провалился под лед и утонул. Это водоем, на котором и погиб ребенок. Искусственное озеро находится в десятках метрах от Криничного, дорога через лес. Водоем огражден забором. Однако это не стало преградой для двух друзей. Мальчики вышли на лед, в нескольких метрах от берега один из них провалился. Друг пытался помочь, бросал палки, но поняв, что бессилен, бросился за взрослыми в поселок. Сотрудники МЧС, прибывшие спустя время к месту вызова, уже достали тело мальчика.

Мороз постепенно укрывает мозырские водоемы ледяным одеялом. Безопасная толщина 7 сантиметров. Но это цифры для взрослых. Детям без сопровождения старших нахождение возле воды запрещено. Эта трагедия в чем-то показательна. Ребенок не смог помочь ребенку. На данный момент рейдовые группы активизировали свою работу. Сотрудники МЧС, ОСВОДа, милиции, педагоги и представители районной администрации патрулируют реку и озера, предупреждают об опасности.

Вода ошибок не прощает. Стихия не щадит ни детей, ни взрослых. Наиболее опасен период ледостава. Каждый год новые жертвы. И зачастую это любители зимней рыбалки. Затон в районе ПМО. Сотрудники спасательной станции проверяют толщину льда, на данный момент она уже более 7 сантиметров, значит, выходить на реку безопасно. Олег Анатольевич рыбак с практически 20-летним стажем. Об опасности своего хобби знает не понаслышке, несмотря на все меры предосторожности, провалился 4 раза.

В этом сезоне зима схалтурила и в свои права вступила совсем недавно. Согласно прогнозам синоптиков заморозки вскоре сменит нулевая температура. Поэтому выход на лед на открытых водоемах специалисты называют лотереей, в которой можно не выиграть, но проиграть, причем самое ценное – это жизнь.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.