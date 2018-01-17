Ухудшение погодных условий. ГАИ просит водителей быть предельно осторожными

Сегодня и завтра синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях – метели и усилении ветра до 20 метров в секунду. ГАИ просит водителей быть предельно осторожными.

Зима наконец-то проснулась и показала свой холодный темперамент. Позитивные мороз и солнце сменили хмурые тучи, метель и шквалистый ветер. В среду перемена погоды отразилась и на дорожной обстановке. На протяжении всего дня в городе фиксировались происшествия. Госавтоинспекторы призывают водителей к осторожности и соблюдению правил зимнего вождения: выбирать скорость и интервал между автомобилями, чтобы избежать внезапного торможения, не совершать резких маневров, использовать ближний свет фар или габаритные огни и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения. Особо осторожными следует быть и пешеходам.