Творческая встреча с поэтом

В центральной библиотеке имени Пушкина прошла творческая встреча поэта Александра Коляды и его поклонников. Говорили о разном: литературе, жизни, родном Мозыре.

У Александра Коляды – двойной юбилейный повод для встречи со своими почитателями. Поэт отметил 70-й день рождения и 55-летие творческой деятельности. Чтобы вспомнить лучшие страницы жизни, Александр Григорьевич пригласил в зал центральной городской библиотеки местный бомонд – поэтов, писателей, артистов, художников. Говорили о разном: любви и жизни, красоте родного края и темах литературных произведений.

Трудовая биография Александра Коляды насчитывает немало страниц. Педагогика и управление, партийный труд и административная работа. И всегда рядом – поэзия. В стихах – раскованность и яркость чувств, живая непосредственность. Кстати, сборники Александры Коляды доступны читателям городских библиотек.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.