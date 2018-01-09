Творческая терапия для тех, кто борется со страшным недугом. Праздник в онкологическом диспансере

Творчество, как терапия. Новогодний концерт организовали в Мозырском онкологическом диспансере. Поздравить с праздниками коллектив учреждения здравоохранения и его пациентов приехали солисты ансамбля «Земляки».

В этом учреждении здравоохранения задорные мелодии звучат редко. И тем больше положительных эмоций они вызывают у пациентов. Дружба коллектива онкологического диспансера и ансамбля народной песни «Земляки» длится уже несколько лет. Послушать хорошо известные песни на такие праздничные мероприятия собираются десятки людей.

Как врач с огромным опытом работы, Александр Иванович Вашкевич уверен, подобные концерты – замечательная творческая терапия для тех, кто борется со страшным недугом.

Не только лечить медикаментами и процедурами, но и поддерживать позитивный взгляд на жизнь. Задача сложная, но в онкологическом диспансере с ней успешно справляются. Каждое культурное событие дарит положительные эмоции. А это всегда способствует улучшению самочувствия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.