Третий областной этап республиканской олимпиады принес в копилку Мозырского района 34 награды, 14 побед у школьников из Калинковичей

С 8 по 12 января 2018 в Гомеле проходил III (областной) этап республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие 84 учащихся общего среднего образования Мозырского района. По итогам III этапа учащимися Мозырщины было завоевано 34 призовых места, из них 8 – первых, 12 – вторых, 14 – третьих. Надо отметить 2016 был еще более урожайным по количеству дипломов. Тогда их было 44. В этом году наибольшее количество дипломов в копилку района принесла команда учащихся ГУО «Центр юных пожарных Мозыря». Ребята завоевали 14 дипломов по информатике. 5 дипломов получила команда учащихся ГУО «Гимназия имени Я.Купалы», команда учащихся ГУО «Средняя школа № 14» была отмечена 4 дипломами. Кроме того, учащиеся «Мозырского государственного областного лицея» завоевали 8 дипломов (1 – I степени, 1 – II степени, 6 – III степени), но их результаты не идут в зачёт района. Результаты Калинковичского района:14 дипломов. Мы поздравляем всех победителей и, конечно же, их наставников. Ведь за талантливым учеником всегда стоит не менее талантливый учитель