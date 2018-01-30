Строительство спорткомплекса. Первый пусковой комплекс – второй блок Дворца игровых видов спорта – планируется ввести в эксплуатацию летом этого года

Первый пусковой комплекс – второй блок Дворца игровых видов спорта – планируется ввести в эксплуатацию летом этого года. «Зеленый свет» на заключительные работы мозырские строители получили после очередного транша от инвесторов. Акционеры нефтеперерабатывающего завода приняли решение о выделении двух с половиной миллионов рублей.