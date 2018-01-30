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Рубрика: Новости

Строительство спорткомплекса. Первый пусковой комплекс – второй блок Дворца игровых видов спорта – планируется ввести в эксплуатацию летом этого года

30 января 2018, 15:56

Первый пусковой комплекс – второй блок Дворца игровых видов спорта – планируется ввести в эксплуатацию летом этого года. «Зеленый свет» на заключительные работы мозырские строители получили после очередного транша от инвесторов. Акционеры нефтеперерабатывающего завода приняли решение о выделении двух с половиной миллионов рублей.

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