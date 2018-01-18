Средний возраст мозырских женихов – 30 лет, невест – 28. София и Максим – самые популярные имена 2017 года

Идет третья неделя нового 2018 года. А мы еще раз вспомним год ушедший. В следующем сюжете о том, как выглядел Мозырь в цифрах. Количество новорожденных, браков и разводов. А еще о том, как мозыряне чаще всего называли детей в 2017.

2017 рекордов не бил. Об этом свидетельствуют цифры. В ЗАГСе говорят, что все стабильно, но скучать некогда. Почти 1000 свадеб, около 400 разводов. К сожалению, статистика неумолима. 40% семей распадаются. И Мозырь в этом отношении не исключение.

Средний возраст мозырских женихов – 30 лет, невест – 28. Но все же самое активное свадебное время наступает в 22 – 25 лет.

В районе родилось 1676 малышей. Чуть меньше чем в 2016. Традиционно мальчики появлялись на свет чаще, чем девочки. 872 против 804. Чаще стали появляться на свет третьи, четвертые и пятые дети. А в одной семье в 2017 появился десятый малыш. Что касается имен, то среди девочек в лидеры по популярности выбилась София.

В 2017 в Мозыре появились Пелагея, Теона, Мия, Апполинария и Теа. Всего среди новорожденных мозырянок около 50 единичных имен. Что касается мальчиков, то популярный в нескольких последних лет Артем, уступил место чуть менее распространенному Максиму. В прошлом году в районе появились маленькие Соломон, Клим, Лука, Харитон и Аркадий. Говорят, что каждое имя несет определенное значение. Если это так, то через несколько лет у нас будет много мудрых девушек, София переводится как премудрая и много величественных мужчин. С латинского Максим обозначает величайший.

Лидия Потар, Юрий Горобец.