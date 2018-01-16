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Рубрика: Новости

Сразу два диплома первой степени получила редакция газеты «Мозырский нефтепереработчик» в республиканских творческих конкурсах

16 января 2018, 16:33

Сразу два диплома первой степени получили наши коллеги, сотрудники газеты «Мозырски й нефтепереработчик» в республиканских творческих конкурсах. Победа улыбнулась им в корпоративных соревнованиях, которые ежегодно проводят концерн «Белнефтехим» и «Белхимпрофсоюз».
Абсолютная победа «Мозырского нефтепереработчика» завоевана впервые. До сих пор творческая команда газеты была буквально в шаге от первого места, методично занимая призовые места. Этот год стал триумфальным. Газета добралась до олимпа, причем сразу в двух отраслевых конкурсах. Яркий дизайн, качественная бумага и содержательное наполнение. Газета еще пахнет типографской краской, а ее уже хочется подержать в руках. «Мозырский нефтепереработчик» выходит еженедельно на 8 полосах. А творческий коллектив – это всего 5 человек.
Людмила Панина, режиссер заводского Дворца культуры признается, газета для нее – ценный источник, материал для работы. Себя Людмила Александровна называет активным читателем. И не изменяет изданию уже 12 лет.
Завод для журналистов – это огромный спектр событий и интересных людей. Коллектив НПЗ – это более 5 тысяч человек, маленький город со своими проблемами и радостями. Его глава, Виталий Павлов, заводскую газету считает больше, чем просто печатным изданием. 2018 для «Мозыркого нефтепереработчика» – это еще один год, полный новых открытий. Журналисты обещают сделать все, чтобы оправдать доверие читателей.
Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец.

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