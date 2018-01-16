Сразу два диплома первой степени получили наши коллеги, сотрудники газеты «Мозырски й нефтепереработчик» в республиканских творческих конкурсах. Победа улыбнулась им в корпоративных соревнованиях, которые ежегодно проводят концерн «Белнефтехим» и «Белхимпрофсоюз».
Абсолютная победа «Мозырского нефтепереработчика» завоевана впервые. До сих пор творческая команда газеты была буквально в шаге от первого места, методично занимая призовые места. Этот год стал триумфальным. Газета добралась до олимпа, причем сразу в двух отраслевых конкурсах. Яркий дизайн, качественная бумага и содержательное наполнение. Газета еще пахнет типографской краской, а ее уже хочется подержать в руках. «Мозырский нефтепереработчик» выходит еженедельно на 8 полосах. А творческий коллектив – это всего 5 человек.
Людмила Панина, режиссер заводского Дворца культуры признается, газета для нее – ценный источник, материал для работы. Себя Людмила Александровна называет активным читателем. И не изменяет изданию уже 12 лет.
Завод для журналистов – это огромный спектр событий и интересных людей. Коллектив НПЗ – это более 5 тысяч человек, маленький город со своими проблемами и радостями. Его глава, Виталий Павлов, заводскую газету считает больше, чем просто печатным изданием. 2018 для «Мозыркого нефтепереработчика» – это еще один год, полный новых открытий. Журналисты обещают сделать все, чтобы оправдать доверие читателей.
Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец.
Сразу два диплома первой степени получила редакция газеты «Мозырский нефтепереработчик» в республиканских творческих конкурсах
Сразу два диплома первой степени получили наши коллеги, сотрудники газеты «Мозырски й нефтепереработчик» в республиканских творческих конкурсах. Победа улыбнулась им в корпоративных соревнованиях, которые ежегодно проводят концерн «Белнефтехим» и «Белхимпрофсоюз».