Совершая покупки через интернет, следует быть предельно острожными. В этом на собственном опыте убедилась мозырянка Снежана Веко. Молодая мама надеется, что эта история будет поучительной и то, что мошенница, которая ее обманула, понесет заслуженное наказание.

Налоговый инспектор в декретном отпуске Снежана Веко до сих пор в шоке, как она попалась на крючок к мошеннице, ведь по работе сталкивалась с подобными случаями. Молодая мама постоянно совершает покупки через Интернет и всегда мировая паутина сводила с добросовестными продавцами. Когда малыш немного подрос, назрела потребность в детской коляске. Выбранная модель в Беларуси не продается, хотела заказать из России, но на одной из интернет-платформ Снежане попалось привлекательное объявление. Снежана перечислила деньги на банковскую карточку и с нетерпением стала ожидать коляску. Шли дни, однако посылки все не было. А продавец просто перестала отвечать на сообщения и звонки. Молодая мама поняла, что ее обманули и написала заявление в милицию, а после провела собственное расследование.

В Мозырском отделе Следственного комитета сообщили, что по заявлению Снежаны Веко в отношении 23-летней жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент по этому факту проводятся первоначальные следственные действия, после материалы будут переданы в Витебск. Ведь подобных уголовных дел по республике уже более 15. А Снежана вместе, с так сказать друзьями по несчастью, против мошенницы в интернете ведет настоящую информационную войну. Во всех соцсетях, группах, в инстаграмм, в общем, везде, где только можно, они размещают объявления-предупреждения, чтобы больше никто не стал жертвой обмана.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.