Снег, мороз и сотни окунающихся в ледяную Припять людей. Крещение на гребной базе

Снег, мороз и сотни окунающихся в ледяную Припять людей. Традиционный крещенский пейзаж. Этот обычай набирает все большую популярность среди мозырян. На гребной базе ажиотаж. Алгоритм действий отработан годами – молитва, освящение, а после погружение. 13-летняя Валерия в крещенской купели впервые искупалась в прошлом году. В этом решила повторить, ведь ощущения непередаваемы.Азарт, адреналин, обновление и очищение. Ледяная вода поначалу обжигает тело, а вместе с тем становится легко на душе. Именно так описывают свои эмоции те, кто отважился окунуться в этот день. А еще добавляют: тот, кто испытал эти ощущения один раз, с нетерпением будет ждать следующего Крещения.

Согласно церковной традиции окунание в крещенской купели –

благочистивый обычай. В день Богоявления верующие вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, посредством погружения истинные христиане стараются приобщиться к таинству. Купание в проруби не является непременной принадлежностью праздника. Церковный устав этого специально не предписывает. Достаточно запастись чудодейственной крещенской водой

Крещение на гребной базе – это настоящий праздник, и церковный, и светский, с шашлыками и крепким чаем, чтобы искупавшиеся могли согреться. На память об этом дне у крещенских ныряльщиков останутся многочисленные фото и видео, некоторые из них попадут в соцсети и будут мотивировать родных и друзей в следующем году приобщиться к позитивному славянскому обычаю.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.