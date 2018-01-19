Смотровая комиссия работала на Пхове

Четверг – день работы смотровой комиссии. Этой традиции уже почти 10 лет. Представители МЧС, коммунальных служб, газовщики, медики посетили жителей микрорайона «Заречный». Одиноко проживающие старики, многодетные семьи, лица злоупотребляющие спиртным… Внимание комиссии, как обычно, направлено на особые категории граждан. Под пристальным контролем – частный сектор. На Пхове 750 подворий. И поэтому отопительный период – время особой тревоги. Евгения Федотовна с радостью принимает представительных гостей. Смотровые бывают в этом доме часто. Хозяева – люди пожилые. Печь работает исправно, правда в доме нет пожарного извещателя. Пока с Евгенией Федотовной беседует соцработник, ее супругу измеряют давление. Особому вниманию старики только рады.

А вот по следующему адресу гостей не ждали. Правда, хозяйка дома к вниманию уже привыкла. Посещают ее регулярно. Причина – злоупотребление спиртным. Сегодня особых претензий к женщине у комиссии не возникло. Рекомендации – не перекаливать печь и установить пожарный извещатель.

В этом доме кроме взрослых проживают двое маленьких детей. Их мама ограничена в дееспособности. Семья признана находящейся в социально опасном положении. Во время посещения замечаний нет. Молодой женщине вручили несколько памяток, проверили наличие и исправность извещателя, исправность отопительной системы. Смотровые комиссии продолжат свою работу через неделю. Результат их деятельности очевиден: выявление проблемных адресов, помощь тем, кто в этом нуждается, а еще – снижение количества пожаров.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.