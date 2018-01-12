Школьники Мозыря стали победителями первого этапа конкурса «Чытаем па-беларуску з velcom»

Подведены итоги первого этапа республиканского конкурса «Чытаем па-беларуску з velcom» для учащихся 7 и 8 классов. Из 30 финалистов Гомельщины 4 представляют Мозырь.

Мозырские дети стали активными участниками проекта «Чытаем па-беларуску з velcоm». В прошлом учебном году состоялось первое знакомство школьников с командой социального образовательного проекта. В этот раз от интерактивных уроков перешли к конкурсной программе. И подготовили на суд жюри отрывки из литературных произведений известных белорусских авторов.

Классиков белорусской литературы ученики 16-й школы читают, как настоящие артисты: прекрасно понимают текст и пропускают его через душу.

Гомельская область стала лидером первого этапа республиканского конкурса «Чытаем па-беларуску з velcоm» для учащихся 7 и 8 классов. Из нашего региона было прислано 355 видеороликов! Тридцать работ, из них четыре – мозырские, — прошли в следующий этап, там чтецам предстоит выступить перед жюри, уже вживую. Пятеро лучших детей из каждой области будут награждены современными смартфонами, и получат возможность сразиться за победу в республиканском финале.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов.