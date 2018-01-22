Сегодня ночью в Мозыре на пожаре погиб мужчина. Его сестра и племянница спаслись еще до приезда спасателей.

22 января в районе 2-ух ночи на пульт центра оперативного управления МЧС поступило сообщение – в многоквартирном доме по улице Нефтестроителей пожар. Когда к месту тревожного вызова прибыли первые подразделения, из окна квартиры, расположенной на последнем пятом этаже, шел густой дым. Сестра хозяина и его племянница успели самостоятельно выбраться из огня, мужчина запирался на ночь в своей комнате и они не смогли до него достучаться. Пламя угрожало их жизням. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, уже после звеном газодымозащитной службы на полу возле окна было обнаружено тело хозяина.

Соседка Нина Адамовна погибшего мужчину знала с детства. По ее словам, возгорания в этой квартире были и раньше. Последнее закончилось трагически.

По факту гибели на пожаре 44-летнегомозырянина проверку проводит Следственный комитет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.