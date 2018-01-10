Розыск! Прослушайте внимательно следующие объявления, возможно именно вы поможете раскрыть преступления

30 декабря возле магазина «Евроопт» по улице Малинина произошла драка. В связи с расследованием этого происшествия устанавливается личность мужчины, которого вы видите на своих экранах. Приметы: на вид 23-25 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные. Если вы узнали молодого человека, просьба позвонить по телефону 8-033-617-34-56