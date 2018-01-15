Рождественская архиерейская елка собрала в зале Городского Дворца культуры более пятисот ребят. Подарком детям стали сладкие наборы от Туровской епархии и веселое представление от артистов драмтеатра и лучших творческих коллективов.
Архиерейская елка – одно из самых масштабных районных благотворительных мероприятий. Праздничное представление Туровская епархия совместно с мозырскими артистами организовали в Городском дворце культуры.
Веселую новогоднюю сказку драматического театра имени Мележа собрались посмотреть более пятисот ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети духовенства. Рождественское настроение поддерживали волшебные декорации, яркие костюмы артистов и заводное музыкальное оформление. Поздравить мальчишек и девчонок приехали Владыка Леонид и заместитель председателя райисполкома Феликс Галюк.
Кроме творческого подарка каждый маленький гость Архиерейской елки получил и сладкий сюрприз
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.
Рождественская архиерейская елка
Рождественская архиерейская елка собрала в зале Городского Дворца культуры более пятисот ребят. Подарком детям стали сладкие наборы от Туровской епархии и веселое представление от артистов драмтеатра и лучших творческих коллективов.