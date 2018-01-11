Реализация Директивы Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. Тема совещания районной администрации

Общественная безопасность и дисциплина. Именно этим важным вопросам было посвящено совещание в Мозырском райисполкоме. Криминальные итоги 2017 в своем докладе подводил начальник отдела милиции Виктор Гончаров. Согласно статистике, общее количество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, уменьшилось, раскрываемость, наоборот, увеличилась.

По-прежнему актуальная проблема – это правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. В пьяном угаре зачастую дерутся и совершают кражи. Поэтому актуальная задача на нынешний год – продолжить борьбу с пьянством. Еще одна мера профилактики преступности – это возбуждение дел превентивного характера, то есть предупреждение совершения преступлений гражданами, склонными к противоправным поступкам – домашним тиранам, дебоширам. Самые криминогенные районы в городе –

«Молодежный» и «Дружба», что касается села, то это Козенки и Криничный. В 2017 непростой была дорожная ситуация. По сравнению с 2016 увеличилось количество погибших в результате ДТП с 7 человек до 10. Поэтому уже разработаны и воплощаются на практике меры, которые должны стабилизировать обстановку.

На совещании подводили итоги и спасатели. За прошлый год на территории района произошло 48 пожаров, погибли 5 человек. Сотрудники МЧС отмечают снижения количество смертельных ЧП. Причины трагедий из года в год те же – неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печей, электрооборудования. Зафиксировано 11 поджогов и два пожара, возникшие из-за детской шалости.

Еще одна актуальная тема—это производственный травматизм. Халатность, несоблюдение элементарных правил безопасности, нарушение инструкций. В 2017 в организациях Мозырского района произошло 7 несчастных случаев, в которых работники получили тяжелые травмы и одно происшествие со смертельным исходом. В четырех производственных ЧП была установлена вина нанимателя. Для проведения мониторинга причин и условий нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда, пожарной безопасности, сохранности имущества, профилактики пьянства на рабочих местах в районе функционируют 2 мобильные группы. В прошлом году представительные делегации из числа специалистов осуществили 89 выездов, посетили 143 предприятия и выявили более 2 тысяч нарушений.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин.