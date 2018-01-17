Путёвка в олимпийский Пхёнчхан

9 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан стартуют XXIII Зимние Олимпийские Игры и мы привыкли уже, что в отличие от летней Олимпиады, главный зимний старт четырёхлетия проходит без участия мозырян. Но, на этот раз всё будет иначе, представитель Мозырского нефтеперерабатывающего завода Григорий Васильевич Давыдчик, став победителем рекламной игры «Олимпийские победы на ваших глазах с «Visa» и ВТБ» отправится в Южную Корею на Олимпийские Игры!