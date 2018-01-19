Пустующий участок между 9 школой и магазином «Бахус». Что построят на этом месте? Мозырян приглашают принять участие в общественных обсуждениях

Рядом с домом № 27 по ул. Притыцкого построят некий объект. Информация о дате общественного обсуждения появилась на сайте Мозырского райисполкома и в местной газете. Что планируют возвести на этом месте?

Под прицел градостроителей попал вот этот пустующий участок между 9 школой и магазином «Бахус». Именно эта земля будет выставлена на аукцион. Правда, только после того, как будут соблюдены все правила, первое из которых – проведение процедуры общественных обсуждений. Информация о дате начала и окончания слушаний размещена сегодня на сайте Мозырского исполнительного комитета. Что касается самих планов застройки, ни о каком жилом доме речи не идет. По задумке архитекторов на этом месте может быть построено многофункциональное здание: магазин, аптека и т.д.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 января по 15 февраля. В течение 25 дней мозыряне могут высказать свои обоснованные предложения. Экспозиция архитектурно-планировочной концепции строительства объекта будет проводиться в отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома с 22 января по 5 февраля с 16.00 до 18.00. 24, 25 и 26 января архитекторы проведут презентацию архитектурно-планировочной концепции строительства