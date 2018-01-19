«Профессионализм, честь и отвага». С праздником, спасатели!

Сегодня сотрудники Мозырского ГРОЧС вместе со своими коллегами со всей республики отмечают свой профессиональный праздник. Главное достижение – наши спасатели фиксируют снижение числа пожаров, в том числе и тех, в которых погибли люди.

Они там, где нужна помощь, где счет идет на секунды. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, наводнения и другие чрезвычайные ситуации. Только за прошлый год сотрудники Мозырского ГРОЧС вынесли из горящих строений 7 человек. Всего на территории района зафиксировано 48 учетных пожаров. Один из самых непростых – это возгорание крупного строительного магазина.

Оперативность, профессионализм, мужество и сопереживание к чужой беде. Плюс укомплектованность новейшим оборудованием и техникой. Все это позволяет качественно ликвидировать различного рода ЧС. В прошлом году Мозырскому отделу были переданы 4 автоцистерны тяжелого типа, способные подвозить к месту пожара до 10 тонн воды. Это особенно актуально для населенных пунктов в сельской местности. Сотрудники МЧС работают на опережение. Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации – это, безусловно, важно, но важнее их не допустить, предотвратить трагедию. Работа смотровых комиссий, которые посещают дома граждан «группы риска» – одиноких, пожилых, людей с ограниченными возможностями, одна из действенных форм профилактики. И именно благодаря комплексу принимаемых мер, Мозырскому отделу удалось добиться положительной динамики снижения количества пожаров.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.