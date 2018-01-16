Преступники проникли в строящийся коттедж и вынес не только стройматериалы, но даже сняли пластиковые окна

Хозяин одного из строящихся на территории Мозыря коттеджей был неприятно удивлен, когда приехал в очередной раз проверить свой будущий дом. В его отсутствие здесь побывал вор, а скорее воры. Уж больно тяжелой и крупногабаритной была ноша. Преступники вынесли керамическую плитку и вырвали 5 пластиковых окон. Сумма ущерба составила почти 3 тысячи белорусских рублей. Скорее всего, на дело злоумышленники шли не спонтанно, готовились заранее. У строящегося дома было несколько уязвимых мест, этим они и воспользовались. Окна были установлены не во всех проемах, часть была закрыта обычной фанерой. По факту возбуждено уголовное дело. Предприимчивых преступников разыскивают правоохранители.

Кражи из строящихся объектов – одно из самых распространенных преступлений на территории Мозырского района. Правоохранители призывают владельцев более внимательно относиться к сохранности своего имущества.