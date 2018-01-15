Новогодние чудеса продолжаются. Праздник для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения организовали сотрудники ОАО «Мозырьсоль». Как обычно гости пришли не с пустыми руками.

О чем мечтают дети? Ответ на этот вопрос солевики знают не понаслышке. Исполнять детские желания – это уже добрая традиция предприятия «Мозырьсоль». В этом году их удалось исполнить более 60 . Письма Деду морозу писали и воспитанники ЦКРОиР. Они-то точно знают, их дедушка живет совсем не в Беловежской пуще, а гораздо ближе. И вот, наконец, волшебник с мешком полным подарков переступает порог. Его сопровождает множество гостей в ярких колпаках. «Мозырьсоль» помогает центру уже 13 лет подряд. За это время благотворительность стала необходимостью.

Исполнить роль, а главное, миссию главного волшебника оказалось не просто. К примеру, чтобы точно выполнить пожелание Катюши, пришлось бороздить просторы интернета.

В новогодней акции многие солевики принимают участие целыми семьями. И дело не ограничивается только денежным вложением.

Сегодня белую бороду Деда Мороза примерил Александр Ахраменко. В роли снегурочки – Виктория Ситник. Именно к ним тянулись большие и маленькие воспитанники центра.

Книжки, куклы, машинки, но больше всего среди подарков – музыкальных игрушек. На «Мозырьсоли» уже знают о том, что на особенных детей музыка действует по-особому. Кроме личных подарков гости привезли в центр и необходимое медицинское оборудование.

Лидия Потар, Олег Фицнер.