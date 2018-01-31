Пожар в общежитии. МЧС эвакуировало людей

Днем 31 января загорелось жилое помещение блочного типа на втором этаже в общежитии, которое находится на балансе Мозырского райжилкомхоза. На момент возникновения пожара в комнате находились 23-летняя хозяйка и ее дети, мальчики 4 и 2 лет. Семья самостоятельно покинула помещение еще до приезда спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и параллельно эвакуировали 7 жильцов с соседних этажей, среди них был и грудной ребенок. Люди волновались, переживали, но паники не было. Кто-то заботливо выносил своих домашних любимцев, чтобы животные не надышались угарным газом. В результате пожара в блоке, откуда пошло возгорание, уничтожено имущество, закопчены стены. Официальную версию причины появления огня специалисты озвучат спустя время, после проведения всех необходимых проверок и экспертиз.