Пожар на Заречной улице. Погиб мужчина

В ночь на 31 января в районе часа ночи на пульт центра оперативного управления поступило тревожное сообщение –

горит частный дом по улице Заречная. Сотрудники МЧС незамедлительно выехали к месту вызова. Через десять минут на месте уже работало первое подразделение спасателей. К этому моменту деревянное строение было охвачено огнем. На крыльце возле дома пожарные обнаружили обгоревшего мужчину. Медики констатировали его смерть. Впоследствии оказалось, это хозяин дома, пенсионер, 1958 года рождения. Погибший мужчина проживал один. Буквально за месяц до трагедии он вышел на пенсию. На учетах нигде не состоял, со слов соседей характеризовался положительно. Курил. Скорее всего, непотушенная сигарета и спровоцировала роковой разгул стихии.

Зимой спасатели традиционно фиксируют увеличение числа пожаров, основная причина которых – неисправность печного отопления и отопительного оборудования. На территории района еженедельно работают смотровые комиссии, в составе которых спасатели, милиционеры, коммунальщики, соцработники. Обследуют условия проживания граждан группы риска –

одиноких, пожилых, лиц злоупотребляющих спиртным. Благодаря активной профилактике удалось снизить количество пожаров.

Не курите в постели, соблюдайте осторожность с электроприборами, в целом, цените жизнь и здоровье. Такие призывы звучат с постеров и плакатов, через газеты и телевиденье. Однако неосторожное обращение с огнем – по-прежнему основная причина происшествий, в которых гибнут люди. Первый месяц 2018, а уже на Мозырщине второй по счету трагический факт.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов