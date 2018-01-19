После резонансного случая в Светлогорске, мозырские школы и детские сады под особым контролем

Калитка заперта на крючок, двери закрыты на замок. В детском саду № 13 после случая в Светлогорске, когда из садика сбежали трое 3 и 4-х летних малышей, стали вдвойне осторожнее. Теперь попасть в учреждение можно только по звонку. Объявления, подобные вот этому, появились на всех входах в детские сады. К такой просьбе большинство родителей относятся с пониманием. Но, все же, только засовами безопасность не обеспечить. Кроме таких мер, работу провели и с педагогами, и с техническим персоналом. В школах ситуация другая. Учащиеся – народ по большей части самостоятельный. Но меры безопасности усилили. Здесь тоже действует пропускной режим.

Всех, кто заходит в школьные двери, встречает вахтер. Школа №12 может похвастаться и наличием камер видеонаблюдения. Всевидящий глаз помогает бороться с воровством и решением конфликтных ситуаций, а еще дисциплинирует ребят. Камеры видеонаблюдения сегодня установлены еще и в 16, 8 школах и в гимназии. Вопрос прорабатывается и в других учебных заведениях. Самое главное препятствие в этом вопросе – финансовая составляющая.

Лидия Потар, Олег Фицнер.