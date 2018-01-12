Помним, чтим, не забываем. Кабельщики поздравили своих ветеранов

Поздравление Праздник к ним приходит. Дед Мороз со Снегурочкой пришли в гости к тем, кому далеко за 80. Взрослые-пожилые тоже верят в чудо и каждый год ждут новогоднего персонажа в гости. Правда, новогодней интриги не предвидится. Того, кто скрывается за белой бородой, узнают моментально.

Ветерану Великой Отечественной Владимиру Ивановичу Прусову перевалило за девятый десяток. Так что пожелания Деда Мороза ветерану как нельзя кстати. Рад, что не забывают. Встречу 9 мая вспоминает до сих пор. Когда-то ветеранская организация кабельного была самая многочисленная в городе. Сегодня осталось всего 6 поздравительных адресов. У следующего ветерана-кабельщика, Анатолия Георгиевича Тимошина для Деда Мороза свой подарок – музыкальный. Подарок со смыслом, ведь Дед Мороз не только профсоюзный лидер, а еще лидер воинов-афганцев. Как работали вместе, как отдыхали. Дружеские воспоминания и искреннее спасибо, что не забывают.

Авто с Дедом Морозом и Снегурочкой продолжило новогоднее ветеранское поздравление. Заглянули и в больницу, одну посылку отправили и в Минск. Это не новогоднее чудо от кабельщиков. Это обычная человеческая благодарность.

Светлана Грудько, Олег Фицнер.