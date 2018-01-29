«Почетный ветеран». Звания удостоен мозырский предприниматель Воскан Чобанян

Нарядные, полные бодрости энергии и оптимизма актив ветеранов собрался на президиум. Их неуемной энергии может позавидовать любой молодой человек. Совет ветеранов направляет ее в нужное русло – на общественно-полезные дела. Ветеранским движением охвачено сегодня почти 20 тысяч человек, работает 120 первичных организаций. Планов много, их и результаты работы озвучат буквально через несколько приятных минут. Ветераны Мозыря активные, инициативные, а еще и благодарные. За помощь, внимание и безотказность умеют говорить «спасибо». Мозырский предприниматель Воскан Чобанян был удостоен звания «Почетный ветеран». Воскан Айказович признался, что душой молод, на возраст в паспорте внимания абсолютно не обращает и к пенсионерам себя причислит еще не скоро. Войскан Айказович пополнил ряды почетных ветеранов. Теперь их в районе уже 15.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.