Мозырские следователи подвели итоги прошедшей призывной компании «Осень-2017». Большинство бывших призывников сейчас уже влились в армейскую жизнь и постигают азы «школы для настоящих мужчин». Однако были и те, кто не захотел отдать долг Родине без уважительной на то причины. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Эта история началась еще в призывную кампанию «Осень-2016». Молодой мозырянин, когда пришел его черед отдать долг Родине, решил уклониться от службы в армии и уехал в Россию. В Санкт-Петербурге женился, купил квартиру. Однако безмятежному семейному счастью помешала уголовная ответственность в родной Беларуси. Парня объявили в федеральный розыск. Российские полицейские нашли мозырского уклониста. Он обещал вернуться и отслужить, однако не обещание не выполнил. Его задержали и экстрдировали. Итог – 6 месяцев под стражей и 150 базовых величин штрафа. Нежелание отдать долг Родине без уважительной на то причины чрево уголовной ответственностью. По итогам призывной кампании «Осень-2017» в отношении мозырян, которые уклонились от службы в армии возбуждено 17 уголовных дел. Кто-то проигнорировал повестку и не пришел на медицинское освидетельствование и обследование, а двое не явились на саму отправку в вооруженные силы.