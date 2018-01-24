Первый Единый день безопасности дорожного движения 2018 года пройдет под девизом: «Дорога ошибок не прощает!»

26 января в Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Дорога ошибок не прощает!». Его цель – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.

За 12 месяцев прошлого года на территории Гомельской области произошло 456 дорожно-транспортных происшествий, в которых 93 человека погибли и 488 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 51 водитель в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, под градусом в момент ДТП были и 28 пешеходов.

В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также по причине прямого игнорирования Правил. Со стороны водителей – это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на переходах, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, не использование детских удерживающих устройств, при перевозке несовершеннолетних пассажиров; со стороны пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортных средств, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток. Госавтоинспекторы призывают к корректному поведению на дороге, взаимопониманию и взаимоуважению, только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения приведет к снижению числа аварий.