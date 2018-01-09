Первые скачки по белорусской земле. В мозырские леса завезли из Прибалтики 43 благородных оленя

В начале нового года – позитивная новость от «Телеканала «Мозырь». В районе появилось 43 новых жителя, уроженцы Прибалтики, уточним сразу – это не мигранты, это лесные жители – олени благородные, название породы.

Это уникальные кадры. Прибалтийские благородные олени делают свои первые шаги, точнее скачки на белорусской земле, в Мозырском районе. Грациозные и изящные животные, которые в связи со сменой гражданства и переездом испытали некоторый стресс, выпущены на волю и убегают. Для них воля – это пока понятие условное. Карантинный вольер для передержки 12 гектаров. На огражденной высоким забором территории созданы все условия, чтобы лесные жители чувствовали себя как можно более комфортно. 3 взрослых самца, 20 самок уже в положении и 20 подростков-сеголеток, так называют животных, которые родились менее года назад. Олени были закуплены в рамках государственной программы. Их стоимость свыше 68 тысяч белорусских рублей.

Строительство вольера велось полтора месяца. Мозырский БООР бросил клич о помощи и неравнодушные отозвались. Каменский охотколлектив, лесхоз, Мозырская овощная фабрика, СПК Слободское, СПК Родина. Совместными усилиями был создан настоящий санаторий для оленей. Полные кормушки, стога сена, стволы осины, уже обгрызенные, и соль – главный источник минералов. А еще проточная вода, канава, простор – можно и побегать, и отдохнуть. В общем, все условия, чтобы адаптироваться, плодиться и размножаться. Но сотрудники Мозырского общества охотников и рыболовов переживают, что карантинный вольер станет местом паломничества, а такое любопытство вредно для диких животных.

Благородные животные в сытости и под круглосуточным контролем будут здесь находиться еще полгода. В конце лета, когда появившиеся на свет оленята будут уверенно держаться на ногах, все стадо выпустят на волю, в лес, где им придется самим добывать корм, спасаться от опасностей в лице волков и людей и пополнять популяцию. Ведь оленей в Гомельской области очень мало.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.