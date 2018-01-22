Первая в Беларуси воздушная линия электропередач на повышенных опорах введена в эксплуатацию филиалом «Мозырские электрические сети»

Мозырские электросети взяли новую высоту. Предприятием введена в строй первая в Беларуси воздушная линия 110 киловольт на повышенных опорах. Она построена в Калинковичском районе. С пригорка видны красно-белые конструкции. Их высота – 61 метр. Для сравнения, стойки старого образца достигают всего 19 метров в высоту. В разы подняв над землей высоковольтные линии удалось повысить их надежность. Строительство линии с говорящим названием «Калинковичи-Дрозды» велось почти год. Ее протяженность более 20 километров, а главное предназначение – второе питание подстанции «Дрозды». Кстати эта электроподстанция тоже была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Новые объекты дадут возможность городу развиваться и рассчитаны на перспективу.

Мозырянам придется первыми испытать новое оборудование. Пока плюсы очевидны. Просеки нужны минимальные, повреждения от падающих деревьев исключены. Отсюда – надежность электроснабжения. Первый год эксплуатации станет для оборудования проверкой на прочность.

Лидия Потар Юрий Горобец.