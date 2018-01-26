Отличная новость для фанатов горных лыж и сноубордов. С 26 января на зимнем спорткомплексе в Мозыре официально открыли спуск для катания

Пятницу, 26 января, можно назвать настоящим праздником для любителей с ветерком прокатиться со снежной горы. На горнолыжном комплексе официально открыли спуск для лыжников и сноубордистов. Все оборудования для катаний в Мозыре можно взять на прокат. Для детей в будние дни спорткомплект (лыжи-палки-ботинки) плюс подъемник стоят 6 рублей. В выходные 9 рублей. Взрослым в будние дни придется заплатить 12 рублей, в выходные – 18 рублей. Для тех, кто только делает первые «лыжные» шаги, есть инструктор. Индивидуальное часовое занятие стоит от 11 до 21 рубля в зависимости от дня недели и возраста ученика. Горнолыжная база работает по будням с 12 до 22 часов. В выходные и праздничные дни с 10 до 22 часов.