Остановись, мгновенье! Мозырскому фотографу Владимиру Чулкову исполнилось 90 лет

Мозырскому фотографу Владимиру Чулкову исполнилось 90 лет. Сегодня маститый фотохудожник принимал многочисленные поздравления с красивым юбилеем.

Владимир Александрович Чулков – человек-эпоха. Ветеран Вооруженных сил, фотохудожник, мозырянин с «большой буквы». 9 января этого года ему исполнилось 90. В день юбилея в небольшой квартирке тесно: дети, внуки, многочисленные гости. Поздравить Владимира Александровича с юбилеем пришли представители районной администрации, ветеранской организации, коммунистической партии, военные. Владимир Чулков – фотограф от Бога. С фотоаппаратом практически не расставался. Его работы были представлены на более чем 40-ка выставках. В фондах библиотечной системы города уникальные работы хранятся и сегодня. Прекрасный юбилей в прекрасном настроении. Владимир Александрович на вопрос о секрете позитивного долголетия отвечает

В жизни получалось все или почти все. Но самой ценной работой, смыслом всей своей жизни Владимир Чулков назвал своих детей.

Профессия фотографа научила Владимира Александровича очень важным вещам. Замечать красивые моменты, запечатлевать их на пленку, а главное в своей памяти, из черно-белых и цветных негативов делать позитивные фото, помнить хорошее и забывать плохое. Наверное, именно поэтому и в 90 его глаза светятся счастьем.

Лидия Потар, Олег Фицнер.