Около 10 млн. тонн нефти переработал Мозырский НПЗ в 2017 году. Итоги работы подвели на торжественном собрании, посвященном 43 годовщине со дня выпуска первого полесского бензина

Около 10 млн. тонн нефти переработал Мозырский НПЗ в 2017 году. Итоги за прошлый год подвели на праздничном концерте в ДК МНПЗ, приуроченном 43-ей годовщине выпуска первого полесского бензина. В канун исторического события традиционно чествовали лучших заводчан.

Дата, которую помнит каждый член большой семьи нефтеперерабатывающего завода – 30 января 1975 года. Первый бензин получили на секции 100 комплекса ЛК-6У №1. Причастными к истории самого крупного нефтеперерабатывающего завода сегодня по праву можно назвать несколько тысяч мозырян. Прошедший на заводе все ступени профессионального роста, его генеральный директор Виталий Павлов напоминает, Мозырский НПЗ сегодня – это ведущее предприятие республики. Одно из самых современных предприятий в Восточной Европе, главный налогоплательщик, основной меценат культурной и спортивной жизни района. Разумеется, за всем этим стоят конкретные имена. Сергей Владимирович Крот, Александр Георгеевич Дашкевич, Михаил Платонович Пелех. В числе тех, кто сегодня удостоен высоких наград руководители и специалисты различных структурных подразделений.

Одну из главных наград белорусских нефтяников – почетное звание «Ганаровы нафтавiк» вручают Игорю Данильчуку, оператору технологических установок. Награжденных отличают не только профессиональные качества, опыт, но и активная гражданская позиция, и даже высокие спортивные результаты. В их числе победитель престижных соревнований по парапланеризму Евгений Вихор, заместитель начальника нефтехимического производства. Едва ли в рамках одного сюжета можно назвать всех героев этого праздничного вечера. Наряду с успехами на профессиональной ниве были отмечены успехи в спортивной сфере. 15 год подряд Мозырский нефтеперерабатывающий занимает 1 место в круглогодичной спартакиаде Мозырского района. В прошлом году его спортсменам не было равных по 16 видам соревнований. В числе награжденных и работники Дворца культуры нефтепереработчиков. Кузница спортивного и творческого мастерства. Для участников праздничного концерта это возможность подвести свои итоги в уходящем году. Многие имена уже известны, а кто-то стал настоящим открытием совсем недавно на заводском фестивале-конкурсе «Осенний аккорд – 2017».

Вячеслав Приписнов.