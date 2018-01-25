Новые светофоры заработали в Мозыре. Правда, пока не все

Удобно, но непривычно. Новые светофоры заработали в городе 24 января. На пересечении бульвара Малинина и Лельчицкого шоссе, в районе 8 школы и стоматполиклиники начали функционировать транспортные светофоры. На ул. Рыжкова новое дорожное оборудование предназначено обеспечить безопасное пересечение проезжей части для пешеходов. Всего в городе было установлено 4 светофорных объекта. Правда, пока один из них, тот, что расположен на пересечении ул. Малинина и дороги №1 не горит. В госавтоинспекции пояснили: одно из условий, при котором начнет работу этот светофор – это расширение дороги, ведущей со стороны домов на ул. Малинина и добавление еще одной полосы для движения. Пока оно не будет выполнено – светофор не включат.