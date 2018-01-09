Новогодний подарок от «Арены» и для «Арены»

Лучшие цирковые номера в новогоднем театрализованном представлении. Свое виденье знаменитой сказки Шарля Перо представили артисты «Студии циркового искусства «Арена». Ее руководители Борис и Мария Кузнецовы также не остались без новогоднего сюрприза. Медали «Франциска Скорины» им вручил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Она добрая, скромная, отзывчивая, уверенная в себе. В этой истории ей предстоит встретить принца, а также покорить зрителей артистизмом и даже цирковым мастерством. В исполнении артистов «Студии циркового искусства «Арена» знакомая с детства «Золушка» все также наполнена волшебством и сказочным колоритом, где даже самым тайным желаниям суждено исполниться. Традиционное представление на новогодние праздники, для воспитанников это в первую очередь, повод, показать свои лучшие цирковые номера, которые едва ли могут обойтись без актерского мастерства и драматургии.

Акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, канатоходцы. Им покорялись цирковые арены многих престижных конкурсов и фестивалей. И даже знаменитый Монте-Карло не смог устоять перед их обаянием и профессиональным мастерством. О том, что ушедший 2017 был годом взятия новых высот, свидетельствует и правительственная награда. Медаль «Франциска Скорины» вручается лучшим представителям трудовых коллективов. В числе 100 награжденных и руководители «Арены» Борис и Мария Кузнецовы. Лучшая награда для артиста – это внимание зрителей, умение удержать самых маленьких из них – достоинство профессионала. «Золушке» в исполнении воспитанников «Арены» это удается благодаря атмосфере праздника, от чего становится так легко поверить в чудо.

Вячеслав Приписнов.