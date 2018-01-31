Нетрезвые покупатели распылили газ из баллончика в лицо продавцу

В сети Интернет появилось видео о нападении двух мужчин на продавцов магазина. Инцидент продолжился возбуждением уголовного дела.

Кадры этого видео вызвали волну негодования среди интернет-пользователей. На них видно, как двое мужчин находятся в магазине «Лилея» на бульваре Юности и сначала пытаются вынести под курткой бутылку водки. Грабительские действия вовремя пресекли продавцы торгового объекта. Они же позвонили в 102 и пытались удержать злоумышленников до приезда милиционеров. В результате чего, собственно и пострадали. Нетрезвые посетители сначала распылили в лицо продавцам газ из баллончика, а затем один из них «подкрепил» действия ударом ноги по спине. Напавших на женщин мозырян (один из них в 2015м году судим за хулиганство) все-таки задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 366 УК РБ. За насилие в отношении лица, исполняющего служебные обязанности, фигурантам дела грозит наказание вплоть до лишения свободы.