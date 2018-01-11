«Необычные подарки с сюрпризом» от Мозырского драмтеатра

«Необычные подарки с сюрпризом». Так называется новый спектакль, который появился в репертуаре Мозырского драматического театра. Одними из первых театральную постановку увидели воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов, дети из многодетных и социально-неблагополучных семей.

Традиционный новогодний сюжет может получить неожиданную завязку, если к привычным зимним сказочным персонажам добавить колоритных мультипликационных героев. В постановке Юрия Вутто эта роль отведена Шреку и его «верному оруженосцу» Ослу. Персонажи из детства нынешних родителей все также норовят попасть в комическую ситуацию, что может привести даже такое серьезное дело, как борьбу добра со злом, к абсурду. От чего положительным героям, Деду Морозу и его Снегурочке предстоит не одно испытание. Удержать интригу до финальной сцены, о том, что именно такова задача спектакля, свидетельствует название –

«Необычные подарки с сюрпризом». Новогодним представлением Мозырский драматического театр продолжает традицию показа на благотворительной основе, который накануне прошел во Дворце культуры «Строитель».