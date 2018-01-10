На сегодняшний день Припять хотя и ведет себя нехарактерно для зимы, говорить о паводке рано

Декабрь 2017 и январь 2018 запомнятся белорусам как самые теплые зимние месяцы последних лет. Шкала термометра поднималась до + 10. Во многих районах начали распускаться почки, началось половодье. Как чувствует себя Припять сегодня? Состояние реки вместе с метеорологами отправилась изучать наша съемочная группа.

8 утра. Над Припятью висит густой туман и темное зимнее утро. Для Сергея Руслановича Бондаря – самое время проводить измерения. Дважды в день утром и вечером, в любую погоду и время года, в выходные и праздники он приходит на этот гидрологический пост, чтобы оценить состояние реки. Водомерная рейка сегодня погрузилась глубже. За сутки Припять снова прибавила. На этот раз плюс три сантиметра. Все данные метеоролог передает на станцию и в МЧС.

На сегодняшний день река хотя и ведет себя нехарактерно для зимы, говорить о паводке не приходится. Во всяком случае, в Мозырском районе. Уровень воды на этом гидрологическом посту – 313 см, до выхода на пойму далеко. До опасного уровня, а таковым считается подъем воды от 500 см, еще дальше. А это значит, январскому паводку не бывать, несмотря на аномальную погоду. Сергей Русланович говорит, за пять лет работы в метеослужбе, такую зиму наблюдает впервые. На ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Беларусь окажется под влиянием скандинавского антициклона. Это значит, что оттепель сменят морозы. Ночью по Мозырю будет до минус 9. Зима начинает понемногу отвоевывать позиции. Сергей Бондарь сегодня снова вернется на гидрологический пост ровно в восемь вечера. А если морозы все-таки установятся, именно он будет первым, кто заметит на реке зимние оковы.

Лидия Потар, Олег Фицнер.