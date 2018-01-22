На Кургане Славы молодым бойцам 1052-ой отдельного радиотехнического батальона вручили оружие

Два месяца учебки, присяга и получение боевого оружия. Только после этого новобранца можно назвать настоящим защитников своего Отечества. 1052-ой отдельный радиотехнический батальон последнюю из воинских церемоний традиционно проводит у Вечного огня на Кургане Славы.

Важнейший воинский ритуал, в котором родные и близкие могут принять самое непосредственное участие. Уроженец Жодино, Дмитрий Ивашков уже несколько лет служит в Мозырском пограничном отряде. Теперь на Полесье у него есть родная душа – в радиотехническом батальоне начинает проходить срочную службу его младший брат Савелий. Своеобразным наставлением служит вручение боевого оружия. По примеру Савелия оружие из рук родственников и близких получают десятки новобранцев 1052-ого отдельного радиотехнического батальона. Особый торжественный момент несет большое патриотическое значение. В числе зрителей – учащиеся военно-патриотического класса 8 школы. Их учитель Ольга Нестереня сегодня выступает и в роли матери военнослужащего.

Сохранить воинские традиции через связь поколений. Некоторым военнослужащим автомат вручают офицеры в отставке. С напутственным словом обращаются почетные гости.

Источник большой опасности, ставший на службу миру. Еще одна традиция, которая насчитывает сотни лет, — чин освящения оружия совершает протоиерей Валерий, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца. Торжественное мероприятие завершается своеобразным парадом. Чеканя шаг с боевым оружие на плече, под ободряющие взгляды родных и близких, впереди его участников ждет самая ответственная задача – защита воздушных рубежей своей Родины. Эта встреча с родными для военнослужащих завершилась на территории воинской части, где родители лично смогли оценить, в каких условиях будут служить их уже повзрослевшие сыновья.

Вячеслав Приписнов.