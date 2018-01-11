Мозырянка Вера Ионова – победитель конкурса на kp.by проекта «Талент краіны»

Вокальные данные мозырянки Веры Ионовой равнодушными не оставляют ни одного слушателя. 15-летняя школьница стала участницей телевизионного проекта «Талент краіны», и победила в одной из его частей – онлайн-голосовании за приз зрительских симпатий на сайте «Комсомольской правды». За победу Вера сегодня благодарит свою семью и весь город Мозырь.

Найти и поддержать самых одаренных. Такой девиз телепроекта «Талент краіны», который завершился на ОНТ. Среди четырех сотен подготовленных маленьких артистов жюри выделило мозырянку Веру Ионову. 15-летней девушка исполняет песни Людмилы Зыкиной. А ее «Течет река Волга» словно переносит каждого слушателя на концерт народной артистки СССР.

Любовь к русским народным песням из семьи. Родители Веры в Мозырь приехали из России, когда строился нефтеперерабатывающий завод. Душевные советские песни исполнял еще дедушка. К слову, именно он и подсказал внучке идею принять участие в телепроекте.

В коллекции Веры – десятки дипломов различных республиканских конкурсов. Она окончила музыкальную школу по классу баяна. Но любовь к пению победила, и сейчас вокалистка занимается в детской школе искусств №2.

Чтобы дойти до финала «Талента краіны» Вере не хватило всего одного шага. Но мозырянка сумела победить в онлайн-голосовании на приз зрительских симпатий, которое проводилось на сайте «Комсомольской правды». Эту награду, признается девушка, удалось получить, благодаря всему Мозырю.

Все также, смущаясь, Вера рассказала и о планах на будущее. Окончив 9-й класс, она намерена окончательно связать свою жизнь с народными песнями. И поступает в Минский государственный колледж имени Глинки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.