Мозырянка не предупредила своего партнера о том, что она больна ВИЧ-инфекцией. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело

Случайные связи до добра не доводят. И это не нравоучение, а выводы из конкретной истории, которая не так давно произошла в Мозыре. 38-летний мужчина в одном из увеселительных заведений города познакомился с 51-летней дамой. Флирт продолжился у нее дома, за бутылочкой горячительного. Спустя время любовник узнал от правоохранительных органов, что его случайная партнерша –

носитель ВИЧ-инфекции. Женщина о диагнозе знала, но кавалера не предупредила. А про средства контрацепции во время алкогольной страсти никто и не подумал. Сейчас мужчина в ожидании вердикта медиков, инкубационный период заболевания до 6 месяцев.