Мозырянин, рискуя своей жизнью, вынес соседку из горящего дома

Героями не рождаются, ими становятся. Мозырянин, рискуя своей жизнью, спас соседку из горящего дома.

5 января после пяти вечера спасателям поступило сообщение –

горит жилой дом по улице Советской. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, строение было охвачено огнем. Хозяйка –

пенсионерка, 1931 года рождения, чудом осталась жива. Ее спас мужчина, который живет по соседству в многоэтажке. Анатолий Гизун с седьмого этажа увидел пылающую крышу дома, набрал 101 и бросился на помощь. Разбив окно, он проник внутрь и через проем вытащил женщину.

Огонь усмирили уже профессиональные спасатели, медики доставили бабушку в больницу. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.