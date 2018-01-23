Мозырские следователи расследуют уголовное дело о даче взятки должностному лицу

Контроль за контролирующими органами. Одного из руководителей надзорных структур в сфере строительства следователи подозревают во взяточничестве. Мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок за ходом выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей: за материальное вознаграждение, так сказать, закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.