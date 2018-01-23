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Рубрика: Новости

Мозырские следователи расследуют уголовное дело о даче взятки должностному лицу

23 января 2018, 16:37

Контроль за контролирующими органами. Одного из руководителей надзорных структур в сфере строительства следователи подозревают во взяточничестве. Мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок за ходом выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей: за материальное вознаграждение, так сказать, закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.

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