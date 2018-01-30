Мозырские оперативники задержали двух мужчин, которые совершили серию краж из частных домов, дач и хозпостроек. На данный момент выявлено более 30 фактов, причем не только на территории Мозырщины, но и соседнего Калинковичского района.

В Мозырском и Калинковичском районе, начиная с лета 2017, прокатилась серия краж из домов, дач и хозпостроек. Злоумышленники на дело выходили под покровом ночи, путем взлома проникали в помещения и брали исключительно ценные вещи. Велосипеды, газонокосилки, лодочные моторы. Серийные воры свои преступления тщательно планировали, в свою очередь оперативники планировали их поймать. В ходе розыскных мероприятий подозрения пали на 30-летнегомозырянина, ранее уже судимого за имущественные преступления, вычислили и его 45-летнего напарника. На данный момент выявлено более 30 эпизодов. Возбуждено уголовное дело.