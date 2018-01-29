Мозырщину посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц. Главный аграрий страны провел информационную встречу с коллективом экспериментальной базы «Криничная». Это динамично развивающееся агропромышленное предприятие, которое известно ввореспублике.

Развитие сельского хозяйства в Беларуси из уст главного агрария страны Леонида Зайца. Познавательную лекцию в рамках информационной встречи слушали сотрудники одного из ведущих предприятий района – экспериментальной базы «Криничная». Сельское хозяйство – это ключевая отрасль, так как на кону ни много ни мало, а продовольственная безопасность всей республики. В этой сфере трудиться почти 300 тысяч человек. За последние 6 лет в нее было вложено более 8 миллиардов долларов, а прибыль за эти годы составила свыше 28 миллиардов. Растет растениеводство, увеличивается производство молока и мяса. Свой весомый вклад вносят и мозыряне. Совхоз-комбинат «Заря» и экспериментальная база «Криничная» – эти предприятия-бренды известны во всей стране. На прилавках магазинов 85 процентов продуктов отечественного производства. «Купляйце беларускае». Причем спрос на белорусское не только на внутреннем рынке. В числе стран-потребителей Россия, Украина и даже Китай. По словам министра, это далеко не предел. У белорусского сельского хозяйства большое будущее. Есть к чему стремиться, есть, кому стремиться. А кто хорошо и эффективно работает, тот хорошо и зарабатывает. На данный момент планка – тысяча рублей. Глава района Елена Павлечко продолжила тему сельского хозяйства, уже касательно Мозырского района. В век урбанизации необычен тот факт, что на Мозырщине отмечается прирост сельского населения. 80 процентов молодых специалистов закрепляются на своих первых местах. Перспективные кадры стимулируют и жильем, и зарплатами, и разного рода гарантиями и соцподдержкой.

В начале февраля в Минске пройдет чествование передовиков производства. Глава государства будет награждать заслуженных аграриев, среди них будут и мозыряне.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин