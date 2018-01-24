Мороз и солнце. Школьный каток открылся в Малых Зимовищах

Мороз и солнце. Самое время заняться активным отдыхом, особенно когда есть желание, задор и возможность – под боком каток. Вчера съемочную группу ТКМ пригласили на открытие катка в Малые Зимовищи. Каток стал первым в районе в деревенской школе. Кстати, там всего 31 ученик. Практически в полном составе дети вышли на лед.

Такого свежего здорового румянца и счастливого искрящегося взгляда сидя за гаджетами точно не получишь. Татьяна уже несколько часов на льду то вырисовывает грациозные па, то наперегонки гоняет с одноклассниками. Ловко подъезжает к видеокамере и с ходу признается: лед – ее мечта, коньки – недавний подарок на день рождение и, в целом, – жизнь прекрасна.

Чему мы удивились – каток работает всего ничего, а все дети на коньках чувствуют себя довольно уверено. Оказалось, практически у всех есть ролики, соответственно, были и тренировки, а юным и горячим, по их признанию, не страшен ни асфальт, ни лед. Кстати, свои коньки были только у нескольких человек. Больше десяти в качестве бонуса привезли на открытие катка представители отдела образования.

Кто же, как не мужчина, да еще и спортсмен. Николай Липский, директор школы, признался – морозов ждал как никогда. Все не терпелось осуществить осеннюю мечту. Поддержали многие, в том числе на ледяную передовую вышли и родители. Забав в деревне не много, а каток – отличное времяпрепровождение. Особенно если он еще и на территории школы. Раскрасневшиеся и счастливые, рядом со старшими весело на ботинках скользят малыши. Музыка, огоньки, искристый снег, вечером – освещение. Инициатива школьной администрации в этом случае – минимум затрат и максимум благодарностей.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.